Kärntner über Proteste in Mailand: „Sah aus wie nach einem Krieg“

Ein Kärntner und seine Frau wollten eigentlich eine entspannte Urlaubswoche in Mailand verbringen. Doch mitten in der Innenstadt gerieten sie in gewaltsame Ausschreitungen.

„Proteste kann man das gar nicht mehr nennen, das war eine Eskalation“, erzählt ein Kärntner, der am Sonntagabend von einer einwöchigen Städtereise mit seiner Frau aus Mailand zurückgekehrt ist. Die beiden hatten gerade eine Leonardo-da-Vinci-Ausstellung besucht, als sie gegen 17 Uhr in der Nähe der berühmten Mailänder Scala auf Straßensperren stießen. „Wir haben uns zunächst nichts dabei gedacht und sind um den Platz herumgegangen.“ Wie in Paris protestierten auch in Mailand zahlreiche Jugendliche.

Doch die Situation wurde zunehmend bedrohlicher. „Es waren viele, viele Jugendliche da, alle schwarz angezogen, teilweise vermummt. Es wurden immer mehr, sie haben geschrien und waren generell sehr laut.“ Zunächst habe das Ehepaar das Geschehen noch als Zaungäste beobachtet. Doch bald wurden Knallkörper gezündet und immer mehr Polizisten rückten an. „Wir haben Rauchschwaden gesehen. Das dürfte Tränengas gewesen sein. Es brannte auch in den Augen. Meine Frau hat auch beobachtet, wie jemand einen Stein geworfen hat.“

Zwischenzeitlich entfernten sich die beiden vom Geschehen, kehrten aber noch einmal zurück. „Da war dann noch viel mehr Polizei, mit Schildern, Helmen, voll ausgerüstet. Es wurden Raketen geschossen, es wurde immer schlimmer.“ Schließlich bekam seine Frau Angst und die beiden beschlossen, sich in Sicherheit zu bringen.

1 / 3 © Kk / Christian Strugger

„Das war ein Wahnsinn“

Dem Kärntner wurde das Ausmaß der Zerstörung erst später richtig bewusst. In Videos sah er ebenfalls, wie Polizisten mit Steinen beworfen und Auslagenscheiben eingeschlagen wurden. Vor Ort bemerkte er umgeworfene Absperrungen, ausgeleerte Mülleimer und auf der Straße liegende Leihräder. „Es sah aus wie nach einem Krieg. Das war Wahnsinn.“ Er schätzt die Zahl der überwiegend jungen Demonstranten auf rund 500. Dazu seien etwa 100 Polizisten und zahlreiche Einsatzfahrzeuge gekommen. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Polizei Herr der Lage war.“

1 / 7 © Kk / Christian Strugger

Für den Urlauber war zunächst nicht erkennbar, was genau hinter den Ausschreitungen steckte. Er hatte von Protesten gegen die Teuerung und hohe Preise gehört; gleichzeitig wurden palästinensische Fahnen geschwenkt. „Zuerst haben wir gedacht, es geht um ‚Free Palestine‘. Vielleicht war es auch ein Mischmasch.“

Bilder solcher Ausschreitungen kennt der Kärntner sonst nur aus dem Fernsehen. „Das ist aber etwas ganz anderes, als wenn man plötzlich selbst mittendrin steht.“

Angst sogar beim Abendessen

Für das Ehepaar hatte die Eskalation auch ganz praktische Folgen. Metro und Straßenbahnen waren zeitweise gesperrt. Schließlich suchten die beiden ein Restaurant in einer Seitengasse auf, von dessen Wintergarten aus sie das Geschehen noch beobachten konnten. „Wir hatten schon Angst, dass die Leute hier hereinkommen. Aber das Personal hat alles verschlossen.“ An ein entspanntes Abendessen war trotzdem nicht zu denken. „Das ist einfach ein komisches Gefühl.“

Als sie gegen 21.30 Uhr fertig waren, hatte sich die Lage bereits etwas beruhigt. Einzelne öffentliche Verkehrsmittel fuhren wieder. Müll lag allerdings immer noch zur Genüge auf den Straßen.

Freude am Reisen bleibt

Trotz dieses Erlebnisses wollen sich der Kärntner und seine Frau ihre Freude am Reisen nicht nehmen lassen. „Wir lieben Städtereisen und waren sogar schon in Israel. Wir haben uns eigentlich immer sicher gefühlt.“ Auch Mailand würden sie wieder besuchen. „Sonst kann man ja in keine Großstadt mehr fahren. So etwas darf die Leute nicht davon abhalten. Uns wird es jedenfalls nicht abhalten.“