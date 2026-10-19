Brückenschäden in St. Michael: Konkrete Ergebnisse in zwei Wochen

Seit Wochen ist die Richterbrücke in St. Michael gesperrt, die Arharbrücke nur einspurig befahrbar. Nun wurden sechs Gemeindebrücken genauer untersucht. Konkrete Ergebnisse sollen in zwei Wochen vorliegen.

Schon seit Wochen ist die Richterbrücke in St. Michael in der Obersteiermark für Kraftfahrzeuge gesperrt. Auch die Arharbrücke ist seither nur einspurig befahrbar. Nachdem bei einer Routineüberprüfung schwere Mängel an den Brücken festgestellt worden waren, wurden vergangene Woche sechs Gemeindebrücken einer Sonderüberprüfung unterzogen.

„Diese umfassten neben der Untersuchung auf Korrosionsschäden an den tragenden Stahlbauteilen sowie an der Bewehrung auch Karbonatisierungs- und Chloridprüfungen“, informiert die Gemeinde auf ihrer Website. Ziel dieser vertiefenden Untersuchungen sei es, den baulichen Zustand der Brücken, die voraussichtliche weitere Lebensdauer sowie eine mögliche Beeinträchtigung der Tragfähigkeit beurteilen zu können.

Auswertung im Prüflabor

Derzeit werden die erhobenen Daten ausgewertet und die entnommenen Proben im Prüflabor untersucht. In etwa zwei Wochen sei mit entsprechenden Ergebnissen zu rechnen, heißt es vonseiten der Gemeinde. „Auf Grundlage dieser Ergebnisse können anschließend die erforderlichen weiteren Maßnahmen hinsichtlich ihrer technischen Umsetzbarkeit sowie ihrer Wirtschaftlichkeit beurteilt und festgelegt werden.“

Doch bereits zum jetzigen Zeitpunkt lasse sich sagen, dass vor allem die Richterbrücke, die von der B 113 über die Liesing zur Hauptstraße führt, erhebliche Korrosionsschäden sowie Schäden an tragenden Bauteilen aufweist. „Das tatsächliche Ausmaß dieser Schäden und deren Auswirkungen auf die Tragfähigkeit werden erst nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse final beurteilt werden können“, so die Gemeindeverantwortlichen. Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen, werde die Bevölkerung über den festgestellten Zustand der Gemeindebrücken sowie über die geplanten und erforderlichen weiteren Maßnahmen informiert.