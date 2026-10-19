Viele Tote bei Houthi-Angriff auf Militärlager im Jemen

Bei einem Angriff der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz auf ein militärisches Trainingslager der jemenitischen Regierung sind Insidern zufolge mindestens 18 Menschen getötet worden. Die Houthis hätten das Al-Alam-Lager in der Provinz Shabwa während einer morgendlichen Übung mit drei ballistischen Raketen beschossen, sagten vier Mitarbeiter aus Regierungs- und Mediziner-Kreisen der Nachrichtenagentur Reuters.

Der stellvertretende Gouverneur der Shabwa-Provinz sprach von einem verwerflichen Terrorakt. In dem Lager würden Sicherheitskräfte und Polizisten ausgebildet.