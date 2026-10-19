Zwei Chöre und eine musikalische Begegnung der besonderen Art

Das Bonner Vokalensemble und der Kammerchor Klagenfurt Wörthersee begegneten einander stimmungsvoll und feinsinnig in der evangelischen Johanneskirche.

Fein und ganz sanft waren die Piani zu hören, mit denen das „Kyrie eleison“ begann, bis es bald zu einem strahlenden Forte anschwoll. Es stammte aus der Messe „Cantus Missae“ von Joseph Gabriel Rheinberger, die das Hauptwerk eines Begegnungskonzertes in der evangelischen Johanneskirche in Klagenfurt bildete, deren sämtliche Teile im Laufe des Abends vom Bonner Vokalensemble zwischen anderen Liedern gesungen wurden. Besonders eindrucksvoll gestaltete sich das gewaltige Amen am Ende des Gloria, dessen Schlussakkord von der mächtig aufrauschenden Orgel übernommen wurde. Für diesen packenden Beginn der ersten sowie für alle weiteren, dazwischen zu hörenden Improvisationen zeichnete sich Diözesankantor Martin Lehmann mit ideenreichem und virtuosem Spiel auf der Orgel aus.

Facettenreichtum

Der knapp vierzigköpfige, gemischte deutsche Chor unter der souveränen Leitung von Ulrike Ludewig konnte aber auch bei anderer Literatur a cappella mit Intonationsreinheit, Ausgewogenheit und Facettenreichtum beeindrucken. So gefielen bei dem reichen Programm besonders Lieder von Johannes Brahms, wie etwa das bekannte „Da unten im Tale“ oder das getragene „Abschied vom Walde“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy wie auch „Untreue“ von Max Reger , sowie die volksliedhafte „Loreley“ von Friedrich Silcher.

Und schließlich bewies das Bonner Vokalensemble, dass es auch Slowenisch und Kärntnerisch singen konnte. Denn man vereinigte sich mit dem gastgebenden Kammerchor Klagenfurt-Wörthersee zu einem noch größeren Chor und sang gemeinsam, diesmal unter der umsichtigen Leitung von Günter Wallner, Chorleiter des Kammerchors , etwa „Roz, Podjuna, Zila“ ( „Rosental, Jauntal, Gailtal“) von Pavle Kernjak sowie „Den Wörthersee aufe“ von Walter Dick mit erstaunlicher Homogenität und innigen Gefühlen.

Stehende Ovationen und zwei Zugaben!