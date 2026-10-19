Neue Sportplatztribüne in St. Jakob im Rosental eröffnet

Knapp ein Jahr nach dem Spatenstich wurde die neue Sporttribüne in St. Jakob im Rosental eröffnet. Der Neubau verfügt auch über barrierefreie Vereinsräume.

Der Sportverein (SV) St. Jakob im Rosental hat eine neue Tribüne samt barrierefreien Vereinsräumen: Am Samstag, dem 17. Oktober, wurde der Neubau am Sportplatz mit einem Festakt eröffnet. Die Räumlichkeiten sollen auch der Bevölkerung als Treffpunkt ohne Konsumzwang offenstehen. Errichtet wurde die Anlage im Rahmen der dritten Baustufe des Bildungscampus, der Kinderbetreuung, Schule und Sport verbindet. Beim Spatenstich waren für diese Baustufe knapp vier Millionen Euro veranschlagt, davon 500.000 Euro für das Teilprojekt Sport. Der SV zählt rund 85 aktive Mitglieder, darunter 60 im Nachwuchsbereich.

„Sport ist weit mehr als nur Bewegung. Kinder und Jugendliche lernen dabei, auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, Selbstbewusstsein zu entwickeln und als Team zusammenzuwachsen. Mein besonderer Dank gilt allen Ehrenamtlichen, die mit ihrem Einsatz ein lebendiges Vereinsleben erst möglich machen“, betonte Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) bei der Eröffnungsfeier. Bürgermeister Guntram Perdacher (SPÖ) unterstrich die Bedeutung von Investitionen in die Bereiche Jugend, Bildung und Sport sowie die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Sport- und Kulturvereinen. Der Bildungscampus, der Kinderbetreuung, Schule und Sport vereint, stärke die Lebensqualität in der Gemeinde. Gerade im zweisprachigen St. Jakob im Rosental würden die Vereine einen wichtigen Beitrag zum Miteinander der deutschen und slowenischen Sprach- und Kulturgemeinschaften leisten.

Auszeichnung für jahrzehntelanges Ehrenamt

Ein besonderer Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Ehrung von Annemarie Mikula. Seit über 50 Jahren begleitet und fördert sie Kinder und Jugendliche im Sport und engagiert sich mit großem persönlichem Einsatz für den SV St. Jakob. Für ihre besonderen Verdienste in der Kinder- und Jugendarbeit überreichte ihr Perdacher die Funktionärsmedaille der Marktgemeinde.