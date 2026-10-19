Steirer wacht künftig über die europäischen Wetterdienste

Andreas Schaffhauser, wissenschaftlicher Generaldirektor von Geosphere Austria, ist zum Europa-Präsidenten der UN-Weltwetterorganisation WMO gewählt worden.

Als sich Andreas Schaffhauser vor 15 Jahren bei der damaligen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) um die Leitung der Wetter-, Klima- und Umweltdienste bewarb, tat er das ohne allzugroße Erwartungen. „Ich dachte mir, die Stelle kriegt man sowieso nicht“, erzählt der gebürtige Gratweiner. Er kriegte sie doch. Und damit startete für den Steirer ein steiler Karriereweg in der Meteorologie, der nun in der Wahl zum Europa-Präsidenten der Weltwetterorganisation WMO gipfelte. Vier Jahre lang steht Schaffhauser nun der Region VI der UN-Sonderorganisation vor und ist damit oberster Koordinator der Wetterdienste von rund 50 Mitgliedsstaaten.

Der Meteorologe sieht in der Wahl vor allem eine Anerkennung für die Zamg-Nachfolgeorganisation Geosphere Austria, der er seit 2023 als wissenschaftlicher Generaldirektor vorsteht. „Es zeigt, dass wir in unserer Forschung und internationalen Arbeit sehr gut aufgestellt sind“, sagt Schaffhauser. Denn ohne internationalen Austausch und koordiniertes Vorgehen gehe in der heutigen Meteorologie und Klimaforschung so gut wie gar nichts. „Das beginnt schon bei den Messungen, die überall einheitlich durchgeführt werden müssen, um Vergleichbarkeit zu haben.“ Die erhobenen Daten müssen dann zwischen den Diensten ausgetauscht werden und rasch in den Rechenzentren landen. „Wenn das Datensammeln schon zwei Tage dauert, dann wird sich am Ende keine Prognose mehr ausgehen“, beschreibt es der Steirer.

Zuständig für die Wetterdienste von Portugal bis Kasachstan

Seine neue Rolle als WMO-Europachef ist deshalb vor allem eine koordinierende. Und das über große geographische Räume hinweg. Die europäische Region VI der WMO reicht vom Nordatlantik über ganz Europa, bis in den mittleren Osten und nach Zentralasien. Ob Portugal oder Kasachstan, die meteorologischen Fäden laufen in den kommenden Jahren in Wien zusammen. Die Bundeshauptstadt ist diesbezüglich ein durchaus traditionsreicher Boden. Denn hier entstand 1873 auch die Vorgängerorganisation der heutigen WMO beim ersten Weltmeteorologischen Kongress. „Schon damals hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie man international am besten Daten zur Meteorologie austauschen kann“, sagt Schaffhauser.

Das zeigt, dass wir als Geosphere Austria in unserer Forschung und internationalen Arbeit sehr gut aufgestellt sind. — Andreas Schaffhauser

Auch privat ist der Geosphere-Chef mit dem Überbrücken größerer geographischer Distanzen vertraut. Im Zuge seines Meteorologie-Studiums hatte es den Gratweiner nach Innsbruck verschlagen, wo er bis heute lebt und seit Jahren als Wochenpendler den Arbeitsweg an die Hohen Warte in Wien bestreitet. Bleibt zwischendurch Freizeit, verbringt sie der 56-Jährige gerne in den Bergen – zu Fuß ebenso gerne wie auf Langlaufskiern oder mit dem Mountainbike.