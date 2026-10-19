Steirische Universitäten rechnen mit Abbau von Hunderten Stellen

Am Montag meldeten sich die Universitäten als Uniko geschlossen zum Budget zu Wort. Man spricht von Stellenabbau und dem Hoffen auf ein Umdenken.

Der Unmut der Universitäten in Bezug auf das verkündetet Uni-Budget für die Jahre 2028 bis 2030 hat sich über das Wochenende nicht gelegt. Ganz im Gegenteil. Bei einer Pressekonferenz der UNIKO machten sie sich Montagmittag Luft und verschafften sich abermals Gehör.

Der Tenor: Mit dem Budget habe man eine Trendumkehr eingeleitet. „Es ist eine Abkehr von der Orientierung, in Wissenschaft und Forschung zu investieren“, sagt Peter Riedler, Rektor der Uni Graz bei der Pressekonferenz. Anders als von der Regierung dargestellt, handle es sich nicht um ein Durchtauchen kurzfristig schwerer finanzieller Zeiten, sondern um eine langfristige Entscheidung.

Vor allem junge Forschende ohne Dauerverträge gefährdet

Besonders bitter für die Universitäten: Die Einsparungen werden vor allem das Personal treffen, denn dieses macht den größten Kostenfaktor an den Universitäten aus. Allen voran junge Forschende, die keine Dauerverträge haben.

Wie das Budget tatsächlich auf die Universitäten verteilt wird, wird sich endgültig erst bei den Verhandlungen 2027 zeigen. Gerechnet wird an den Unis trotzdem bereits. So rechnet Riedler an der Uni Graz mit Einsparungen zwischen 10 und 15 Prozent. Beim Personal gehe man von einem Abbau von rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Auch die Ausstattung des gerade in Bau befindlichen Center of Physics wackle.

TU Graz rechnet mit 250 bis 300 gestrichenen Stellen

An der TU Graz zeichnet Rektor Horst Bischof ein ähnliches Bild. Hier gehe man von der Streichung von 250 bis 300 Stellen aus.

Vonseiten der Montanuniversität Leoben heißt es, man müsse insbesondere bei Sachkosten und geplanten Investitionen sparen. In Bezug auf das Personal gehe man aktuell von notwendigen Einsparungen von rund 10 Prozent aus. Zudem müsse auch die Unterstützung von Start-Ups und Ausgründungen eingeschränkt werden.

Auch der Rektor der Kunstuniversität Graz verweist darauf, dass eine konkrete Zahl an einzusparenden Stellen seriöserweise aktuell noch nicht genannt werden kann. „Je nach endgültigem Budget für die KUG könnte sie zwischen 30 und 80 liegen“, sagt Schulz. In jedem Fall werde das für die KUG eine schmerzhafte Maßnahme, zudem werde man die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit nicht im selben Maß aufrechterhalten können.

MedUni fordert rasche Klarheit

An der Meduni Graz ist die Situation nochmals komplexer, da nach wie vor unklar ist, ob die Ärztegehälter in die 16 Milliarden hineinfallen oder nicht. „Sollte sich eine reale Budgetreduktion in der Größenordnung von 10 bis 15 Prozent bestätigen, wären spürbare Einschnitte unvermeidlich, heißt es in einer Stellungnahme. Diese würden nicht nur die Lehre und Forschung sondern auch den Wirtschaftsstandort schwächen. „Wir brauchen rasch Klarheit und verlässliche Rahmenbedingungen.“

Aufgeben wollen die Universitäten dennoch nicht. „Wir glauben daran, dass es noch ein Umdenken geben kann", sagt Riedler. Daher ruft die Uniko am Donnerstag abermals zu einem gemeinsamen Protest auf.