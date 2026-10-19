Neuer Platz für den Kultwagen und neue Beleuchtung

Mit diversen Maßnahmen soll der Innenhof des ehemaligen Franziskanerklosters in Judenburg verschönert werden.

Der Innenhof des ehemaligen Franziskanerklosters in Judenburg wird in den kommenden Wochen schrittweise umgebaut. Mit mehreren baulichen und gestalterischen Maßnahmen will die Stadt die Voraussetzungen für eine spätere Neugestaltung des Areals schaffen. Ziel ist es, den Innenhof als Aufenthalts-, Veranstaltungs- und Begegnungsraum für die Bevölkerung sowie für Gäste der Stadt attraktiver zu gestalten.

Das Franziskanerkloster zählt zu den ältesten und bedeutendsten Bauwerken Judenburgs. Seit beinahe 800 Jahren prägt es das Stadtbild. Heute befinden sich dort das Museum Murtal, das Theater in der Mauer (JuThe) und die Stadtbibliothek.

Licht und Strom

Im Rahmen der Arbeiten wird die technische Infrastruktur verbessert. So erhält der Innenhof eine neue LED-Beleuchtung. Zusätzlich werden Stromanschlüsse errichtet, um Veranstaltungen einfacher durchführen zu können.

Das Kultwagen-Modell wird an die Südseite des Innenhofs verlegt. Dadurch soll der Blick auf das historische Gebäude freier werden und die Nachbildung des berühmten Kultwagens besser sichtbar. Die Beschreibung des hallstattzeitlichen Funds wird an den aktuellen Stand der Forschung angepasst.

Pflasterung und Pflanzen

Weitere Arbeiten betreffen die Gestaltung des Platzes. Beschädigte Bereiche der Pflasterung werden saniert, anschließend wird die gesamte Fläche gereinigt. Die Baumscheiben rund um die beiden Eichen werden vergrößert und begrünt. Dadurch soll die Wasserversorgung der Bäume verbessert werden.

Die Arbeiten finden zwischen 20. Oktober und 5. November statt. Das Projekt wird mit 31.000 Euro gefördert. Judenburgs Bürgermeisterin Elke Florian betont: „Dank dieser geförderten Maßnahme können wir diesen historisch wertvollen und schönen urbanen Platz nicht nur aufwerten, sondern auch zukunftsfit gestalten.“