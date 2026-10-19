Wechsel an der Spitze des Kiwanis Clubs Trofaiach

Karin Andrea Reisinger folgt als Präsidentin des Kiwanis Clubs Trofaiach auf Karin Plank. Im Mittelpunkt des Serviceclubs steht weiterhin die Unterstützung regionaler Sozialprojekte für Kinder und Jugendliche.

Karin Plank, Präsidentin des Kiwanis Clubs Trofaiach, übergab kürzlich das Amt an ihre Nachfolgerin Karin Andrea Reisinger. Sie wird künftig die Geschicke des Clubs mit ihrem Vorstandsteam, bestehend aus Karin Plank, Waltraud Moser, Heidemarie Palier und Astrid Zeiler, lenken.

Der Trofaiacher Serviceclub, dessen neuer Vorstand kürzlich Bürgermeister Mario Abl einen Antrittsbesuch abstattete, hat sich die Unterstützung von Sozialprojekten für Kinder und Jugendliche in der Region zum Ziel gesetzt. Der Reinerlös aus den zahlreichen Veranstaltungen wird für Projekte zum Wohle von Kindern und Jugendlichen vor allem in der Region verwendet.