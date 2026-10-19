Taylor Swift sorgte bei Academy Museum Gala mit neuem Look für Begeisterung

Die US-Sängerin hat heuer gute Chancen auf eine Oscar-Nominierung. Bei der Academy Museum Gala zeigte sich Taylor Swift mit ihrem neuen Long Bob und einer Traum-Robe.

Für einen Hauch Hollywood sorgte Popstar Taylor Swift (36) bei einem Auftritt am Wochenende. Sie war als Stargast auf der Gala im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles aufgetreten. Die 36-Jährige hat sich zwar vor einigen Wochen die Haare kürzer geschnitten, doch zeigt sich nun mit noch kürzerem Long Bob. Ihre Fans sind begeistert von ihrem neuen Look und dem eleganten „Old Hollywood“-Style.

Auch bei den anwesenden Promis sorgte Swift für Stimmung. Die Sängerin habe die Gäste mit einem „intimen Set mit einigen ihrer beliebtesten Songs“ unterhalten, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Swift, die in einer eisblauen, schulterfreien Dior-Robe über den roten Teppich flanierte, präsentierte laut US-Medien unter anderem Hits wie „Love Story“, „The Fate of Ophelia“ und „I Knew It, I Knew You“.

Swift hat schon mehrere Filmsongs geschrieben, war bisher aber nicht für einen Oscar nominiert worden. In dieser Saison werden der Sängerin aber gute Chancen auf eine Nominierung in der Sparte für den besten Song eingeräumt. Im Juni hatte der Megastar den Song „I Knew It, I Knew You“ für den Pixar-Film „Toy Story 5“ herausgebracht.

Spenden-Gala brachte 14 Mio. US-Dollar

Die Gala lockt jedes Jahr prominente Gäste an. Diesmal waren nach Angaben des Academy Museums unter anderem Stars wie Demi Moore, Jamie Lee Curtis, Kim Kardashian, Pamela Anderson, Sabrina Carpenter, Sigourney Weaver, Adrien Brody, Colin Farrell, Jacob Elordi und Pierce Brosnan dabei. Bei der zum sechsten Mal ausgetragenen Spenden-Gala seien mehr als 14 Millionen US-Dollar (rund 12,5 Millionen Euro) eingegangen, hieß es. Die Gelder von dem Fundraiser-Event sollen in Museumsprogramme fließen.

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron, Schauspieler Colman Domingo und Regisseur John Carpenter wurden bei der Gala mit Ehrenpreisen für ihre Verdienste um die Filmbranche ausgezeichnet. Der glamouröse Event gehört auch zum Auftakt der Awards-Saison, wenn Studios und Filmschaffende die Werbetrommel für das anstehende Trophäen-Rennen rühren.

1 / 27 Kate Hudson © AFP/Lisa O'connor