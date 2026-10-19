16-jähriger Steirer auf Ausbildungsfahrt mit 176 km/h „geblitzt“

Sein Vater saß daneben, als der junge Murtaler auf der A 2 in Niederösterreich von der Polizei gestoppt wurde. Jetzt bekommen beide eine Anzeige.

So wird das schwierig mit dem Probeführerschein: Ein 16-jähriger Steirer ist am Sonntag bei einer Ausbildungsfahrt mit seinem Vater in Niederösterreich mit 176 km/h auf der Autobahn von der Polizei „geblitzt“ worden.

Die Geschwindigkeitsübertretung wurde um 10.30 Uhr auf der Südautobahn zwischen den Knoten Seebenstein und Wiener Neustadt registriert, Beamte der Autobahnpolizei Warth hatten dort mit dem Lasermessgerät Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Als sie das Auto mit Murtaler Kennzeichen in Fahrtrichtung Wien stoppten, staunten sie nicht schlecht. Am Steuer saß ein L-17-Führerscheinwerber, daneben sein Vater als Begleitperson. Weil er in diesem Fall rechtlich für seinen Schützling verantwortlich ist, wird auch der Vater bei der Bezirkshauptmannschaft Murtal angezeigt. Erlaubt waren an dieser Stelle maximal 130 km/h.