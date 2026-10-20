Hauser Kaibling investiert rund zwei Millionen Euro in Wintersaison

Mit Investitionen in Pistenqualität, Beschneiung und digitale Services rüstet sich der Hauser Kaibling für die Wintersaison. Erstmals gibt es Smartphone-Tickets.

Auch wenn aktuell noch milde Temperaturen herrschen und das sonnige Herbstwetter vermutlich noch kaum Gedanken an den Wintersport aufkommen lässt, laufen die Vorbereitungen für die Wintersaison am Hauser Kaibling schon seit Monaten. „Ein perfekter Skitag beginnt lange, bevor der erste Schnee fällt. Bereits im Sommer arbeiten wir daran, Pisten, Beschneiung und Infrastruktur optimal auf den Winter vorzubereiten“, so Klaus Hofstätter, Geschäftsführer des Hauser Kaiblings.

Rund zwei Millionen Euro fließen heuer in die Wintersaison, ebenso wächst die Mitarbeiterzahl von 70 auf etwa 100 Personen an, heißt es in einer Aussendung. Investiert werde in Pistenqualität und Beschneiung sowie digitale Services. Bei letzteren entwickelt der Hauser Kaibling sein Angebot weiter: Das neue Smartphone-Ticket ermögliche es den Gästen, ihr Ticket online zu kaufen. Mit der „key2ski“-App könne das Drehkreuz dann direkt mit dem Handy geöffnet werden. Eine physische Skikarte oder ein Besuch an der Kassa sei dafür nicht mehr notwendig.