Betriebsrat und Management ringen um Einsparungen. Ein emotionaler Punkt dabei: die Sozialzuwendungen, die das Unternehmen via Betriebsrat für Mitarbeiter zahlt.

Der allgemeine Spardruck in Graz erreicht zunehmend auch die Holding. Das mussten schon die drei großen Sportvereine Sturm, GAK und 99ers zur Kenntnis nehmen, bei denen die Holding nächstes Jahr als Sponsor aussteigt und so 1,2 Millionen Euro einspart (und damit Werbewert verliert). Jetzt bekommen es auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt im Konzern zu spüren.

Der Vorstand und der Betriebsrat ringen gerade miteinander. Es geht dabei einerseits um Personalfragen insgesamt, weil auch die Holding die Mitarbeiterzahl von derzeit rund 3000 reduzieren muss – analog zum Magistrat. Wie? Indem auch dort nur drei von vier Abgängen (Pension, Wechsel) nachbesetzt werden. In welchen Bereichen genau und ob es, wie beim Magistrat, Ausnahmen geben soll, wird gerade verhandelt. Im Magistrat sind ja die Bereiche Feuerwehr, Kinderbetreuung und Pflege/GZZ ausgenommen.

Rund 300.000 Euro an „freiwilligen Sozialaufwendungen“ für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Emotionaler geht es in den Verhandlungen zu, wenn es um „Zuckerln“ für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. Die Holding schießt nämlich rund 100 Euro pro Mitarbeiter und Jahr in den Betriebsratstopf zu, der auch von den Mitarbeitern selbst gefüllt wird. Das macht also rund 300.000 Euro, die das Unternehmen auf Sicht gerne ganz einsparen würde. Mit dem Geld werden unter anderem die traditionellen Holding-Feste finanziert, aber auch Dinge wie Weihnachtspackerl für Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

„Wir evaluieren derzeit konsequent freiwillige Aufwendungen im gesamten Konzern und folgen damit auch den Empfehlungen des Bundesrechnungshofs“, heißt es seitens der Holding Graz-Spitze. Bezüglich des „freiwilligen Sozialaufwands“ sei man in „konstruktivem Austausch mit dem Betriebsrat“. Den Austausch bestätigt auch Zentralbetriebsrat Horst Schachner: „Ja, sie wollen einsparen. Aber es wird nicht alles gehen, was sie wollen. Wir sind gerade mitten im Verhandeln.“