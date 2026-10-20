Warum mitten in Lienz ein Zebrastreifen verschwunden ist

An einer neuralgischen Stelle in Lienz wurde ein Schutzweg übermalt. Hintergrund ist eine Anzeige aus der Bevölkerung. Nun reagiert die Stadtgemeinde.

Es ist eine nicht ganz ungefährliche Stelle. Die Kärntner Straße inmitten der Stadt ist viel befahren, der Bereich östlich der Kreuzung Grafenbacher Straße und westlich der Einmündung Maximilianstraße zudem nicht ideal einsehbar. Immerhin sorgte ein seit Jahrzehnten bestehender Zebrastreifen dafür, dass man die Straße halbwegs sicher zu Fuß zwischen den Räumen von ERA-Immobilien und der Albin-Egger-Metzgerei überqueren konnte. Auch die Schülerinnen und Schüler des unweit gelegenen Gymnasiums Lienz nutzten diesen Schutzweg. Doch die weißen Streifen verschwanden vor etwas mehr als zwei Wochen. Sie wurden grau übermalt. Auch die Verkehrsschilder hat man entfernt.

Wie es dazu kam? Bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz ging schon im Frühjahr 2025 eine Meldung aus der Bevölkerung ein, dass der Zebrastreifen nicht den Auflagen entsprechen würde. Eine zweite Anzeige betraf einen ebenfalls inzwischen übermalten Schutzweg in der Reinmichelstraße. Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher erklärte gegenüber Radio Osttirol, dass man nach Überprüfung und in Absprache mit dem Baubezirksamt die beiden Zebras entfernen lassen musste. Für den Schutzweg Kärntner Straße habe zudem keine Verordnung vorgelegen. Die ist aber Voraussetzung dafür, dass ein Schutzweg seitens der Gemeinden überhaupt errichtet werden kann.

Parkplätze müssen umgebaut werden

Inzwischen ist an der Stelle eine stattliche Baustelle entstanden, beiderseits der Kärntner Straße wird gegraben und gebaggert. Die Stadtgemeinde Lienz hat reagiert, wie Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt. „Wir müssen da umbauen.“ Die Parkplätze vor Linden-Apotheke, Friseursalon und ERA werden von Schräg- zu Längsparkern umgestaltet. „Damit die Einsicht in die Kurve gewährleistet ist“, erklärt Blanik. Dieser sogenannte Sichtkeil war vorher nicht ausreichend gegeben, da die parkenden Autos zu weit hineinragten. Und: „Da, wo die alte Aufstandsfläche des Zebrastreifens war, bauen wir eine zusätzliche Rundung. Wir müssen eine ordnungsgemäße Größe erreichen, damit die Leute dort sicher stehen und warten können.“

Die Arbeiten schreiten gut voran, Anfang der Woche begann die Asphaltierung. Der Aufwand ist augenscheinlich kein geringer. Blanik: „Das kostet uns schon etwas. Dann muss die BH den Schutzweg noch genehmigen. Und danach wird er wieder aufgemalt.“