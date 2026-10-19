Klangwolke über Spittal: Das Platzlsingen begeisterte

Anlässlich seines 70-Jahr-Jubiläums lud der Singkreis Porcia zum Platzlsingen. Zehn Chöre mit rund 400 Sängern verwandelten Spittal in eine klingende Bühne.

Ein musikalisches Fest bescherte der Singkreis Porcia zu seinem 70-jährigen Bestehen der Stadt Spittal. Unter dem Motto „Singen verbindet!“ verwandelten zehn Chöre mit rund 400 Sängerinnen und Sängern die Innenstadt in eine einzige große Bühne. Zwischen den fünf Veranstaltungsplätzen herrschte reges Treiben. Zahlreiche Musikbegeisterte zogen durch die Innenstadt, um möglichst viele der abwechslungsreichen Chorauftritte mitzuerleben. Von der evangelischen und katholischen Kirche über den Innenhof der Musikschule und vom Parkschlössl bis zum Rathausplatz war die Stadt eine klingende Bühne.

Den emotionalen Höhepunkt erlebte das Platzlsingen beim großen Finale auf dem Rathausplatz, wo sich an die 1000 Menschen versammelten. Auch die Stadtpolitik mit Vizebürgermeister Roland Mathiesl sowie den Stadträten Lukas Gradnitzer und Christoph Staudacher ließ sich dieses außergewöhnliche Ereignis nicht entgehen. Als sich schließlich die fünf heimischen und die fünf Gastchöre zu einem gewaltigen Klangkörper vereinten, lag eine besondere Stimmung über dem Rathausplatz. Mit dem berührenden „Locus iste“, dirigiert von Chorleiter Bernhard Wolfsgruber, und „Der Fratn“ unter der Leitung von Hellmuth Drewes, dem Gründungschorleiter des Singkreises Porcia, erreichte das Fest seinen Höhepunkt.