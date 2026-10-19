Lifte auf der Bürgeralm laufen auch diesen Winter nicht

Eine Lösung, wie die Gemeinde Aflenz die Räumung der Mautstraße auf die Alm sicherstellen kann, wurde nicht gefunden. Damit bleiben die Lifte stehen.

Wenn die Erreichbarkeit der Alm über die Mautstraße sichergestellt wird, lässt Mäzen Stefan Pierer zumindest die Schlepplifte wieder einschalten. Diese Meldung ließ einige auf einen Skibetrieb auf der Bürgeralm im anstehenden Winter hoffen, nachdem die Lifte in der abgelaufenen Saison schon stillstanden.

Nun ist klar: Aus diesen Plänen wird – zumindest im kommenden Winter – nichts. Hannes Finding von Pierers Naturerlebnis Bürgeralm GmbH erklärt auf Anfrage der Kleinen Zeitung: „Die Gemeinde konnte für die Räumung der Mautstraße, die auf den Almboden führt, keine Lösung finden. Damit ist nicht sichergestellt, dass die Leute zu den Liften hinaufkommen, und wir können damit den Betrieb nicht aufnehmen.“ Zuvor hatte man die Anlagen sowie sämtliche Gerätschaften für einen möglichen Winterbetrieb bereitgehalten.

© Lösel Der Doppelsessellift und alles, was dazugehört, wird abmontiert (Archivbild)

Das Risiko, Kosten für die Liftüberprüfung, Diesel und Personal zu tragen, ohne dass die Menschen sicher hinaufgelangen, sei schlichtweg zu groß. Ohne den Doppelsessellift, dieser wird bei entsprechender Witterung noch dieses Jahr oder sonst nächstes Jahr abgebaut, ist die Mautstraße die einzige Möglichkeit, den besagten Almboden zu erreichen. Gemeinsam mit Günther Essenko und der Gemeinde informierte Finding über diesen Stand der Dinge zuletzt auch bei einem gut besuchten und transparent gehaltenen Informationsabend.

Entsprechende Räumung nicht möglich

Bereits im August merkte Bürgermeister Hubert Lenger (ÖVP) an, dass die Räumung der gemeindeeigenen Mautstraße kein einfaches Thema ist – sowohl was die rechtliche Komponente betrifft als auch die technische. Die Straße besteht aus einer Art Recycling-Asphalt, den man leicht aufreißt.

Zweiteres war auch ausschlagend, dass man keine Räumung der Mautstraße im benötigten Ausmaß sicherstellen kann. „Wenn da ordentlich geräumt wird, landet das Straßen-Material leider im Wald. Und wenn man sie nicht komplett räumt, kommen die Leute nicht rauf“, sagt Lenger. So ist der Skibetrieb zumindest dieses Jahr kein Thema, allerdings werde man weiter an Ideen arbeiten. So steht im Rahmen eines möglichen Ganzjahreskonzeptes etwa eine komplette Asphaltierung der Straße im Raum, wobei dafür natürlich eine entsprechende finanzielle Unterstützung benötigt wird.

© Lösel (Archivbild) Die entsprechende Räumung der Mautstraße ist unter den aktuellen Umständen für die Gemeinde nicht möglich

Im anstehenden Winter werden also nur Skitourengeher, Schneeschuhwanderer und Rodler ihre Freude mit der beliebten Bürgeralm haben. Für die Stärkung werden indes Johannes und Elisabeth Gruber sorgen, die bekanntermaßen vom Schutzhaus am Rennfeld auf die Almrauschhütte wechseln.