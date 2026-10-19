Liebocher Möbelhaus-Pionier Johann Assl senior verstorben

Der weit über die Grenzen der Steiermark hinaus bekannte Unternehmer ist in der vergangenen Woche im Alter von 83 Jahren verstorben.

Das Möbelunternehmen Assl mit Sitz in Lieboch wurde 1933 von Johann Assl als Bau- und Möbeltischlerei gegründet, 1974 entstand dann auch ein Möbelhaus. 1980 übernahm mit Johann Assl die zweite Generation, unter seiner Führung wurde der Wachstumskurs intensiviert, 1989 wurde ein neues Möbelhaus mit vergrößerter Ausstellungsfläche und breiterem Sortiment eröffnet, das Mitte der 1990er-Jahre abermals erweitert wurde und heute als größtes Wohnstudio der Steiermark gilt. Johann Assl war weit über die Grenzen der Steiermark hinaus bekannt, in der vergangenen Woche ist er im Alter von 83 Jahren verstorben. Die Geschäftsführung des Traditionsbetriebs hatte er 2003 an die 3. Generation, Johann Assl jun., übergeben. Im Jahr 2003 erfolgte auch die Gründung des Pflegeheimes „Seniorenresidenz Waldhof“ als zweites Standbein des Familienunternehmens.

2009 wurde Assl das Steirische Landeswappen vom damaligen Landeshauptmann Franz Voves verliehen. Assls Ableben sorgt auch für Trauer im steirischen Fußball. Der Tischlermeister und Unternehmer war auch jahrzehntelanger Förderer und auch Ehrenobmann des SV SW Lieboch. Über Jahrzehnte hinweg begleitete und prägte Assl den SV SW Lieboch mit großem Engagement, Herzlichkeit und Großzügigkeit. Sein Wirken und seine tiefe Verbundenheit zum Verein bleiben unvergessen, so der Klub in einer Aussendung. Der Verstorbene war zudem Träger der Ehrennadel in Silber des Steirischen Fußballverbands (StFV).

Das Begräbnis findet am Samstag in der Pfarrkirche Lieboch statt.