Graz trennt sich nach fünf Spielen von Trainer Ervin Dragšič

Die Eagles Graz gaben die Trennung von Trainer Dragšič bekannt.

Ervin Dragšič war im schnelllebigen Sportgeschäft ein Urgestein – doch nun ist seine Zeit als Basketball-Trainer von Graz zu Ende. Die Eagles gaben nach fünf Saisonspielen die Trennung vom Slowenen bekannt. Nach zwei Siegen und drei Niederlagen war es keine Entscheidung sportlicher Natur, betont Eagles-Geschäftsführer Martin Mitter, vielmehr ging es um die Art und Weise: Mit Umwandlung des UBSC Graz in die Eagles Graz wurde dem Verein auch eine neue Philosophie implementiert – man wollte mehr Österreicher entwickeln und ihnen Perspektive geben. „Diese Strategie haben wir uns auferlegt – am Spielfeld haben wir sie aber nicht gesehen“, sagt Mitter.

Die Ergebnisse seien nicht das Thema gewesen, betont er, es war auch keine persönliche Entscheidung gegen Dragšič, der seine zehnte Saison als Graz-Trainer bestritt. Mit Jonathan Knessl hatte er nur einem Österreicher regelmäßig mit viel Spielzeit ausgestattet – das war den Verantwortlichen zu wenig. Wer neuer Trainer wird, steht laut Mitter bislang nicht fest. Der bisherige Assistenztrainer Noah Godwin übernimmt interimistisch. „Uns ist jetzt wichtig, dass wir das Thema Spielzeiten der Österreicher in den Griff bekommen“, sagt Mitter.