Russischer Außenminister reist in den Iran

Zum ersten Mal seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar wird der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag in Teheran erwartet. Angesichts der ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran sei Lawrows Besuch darauf ausgerichtet, "die Rückkehr zu einem großen Krieg zu verhindern", erklärte das Außenministerium in Moskau am Sonntag.

Das Außenamt führte weiter aus, Lawrow wolle sich bei dem Besuch im Iran auf "Wege zur Beilegung der aktuellen Krise konzentrieren, die durch die illegale Aggression der USA und Israels" ausgelöst worden sei. Der Krieg sei ein Schlag für Stabilität und Sicherheit "nicht nur im Nahen und Mittleren Osten, sondern auch auf globaler Ebene" gewesen.

Der iranische Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei bestätigte die Planungen und sagte, Lawrow und der iranische Außenminister Abbas Araqchi würden über "regionale und internationale Entwicklungen" beraten. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte dem iranischen Staatschef Masoud Pezeshkian Anfang Oktober versichert, Russland sei bereit, zu Vermittlungsbemühungen beizutragen.

Russland und der Iran pflegen enge diplomatische Beziehungen. Ihre militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit hat sich seit dem Beginn der groß angelegten russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 noch verstärkt. Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels begonnen. Trotz eines zwischenzeitlich ausgehandelten Waffenstillstands sind die Kampfhandlungen nie vollständig zum Erliegen gekommen.