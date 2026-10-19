Elina Switolina und Gaël Monfils geben Ende ihrer Ehe bekannt

Völlig überraschend verkündeten die beiden Tennis-Stars auf Instagram das Ende ihrer Beziehung, wollen aber weiterhin gemeinsam für ihre Tochter da sein.

Sie waren das Traumpaar im Tenniszirkus: Elina Switolina und Gael Monfils. Dementsprechend überraschend kommt die Nachricht, dass die beiden künftig getrennte Wege gehen. Die Ukrainerin machte das Ende ihrer Ehe öffentlich und gewährte dabei persönliche Einblicke in eine schwierige Phase ihres Lebens. „Das ist das Schwierigste, was ich jemals mitteilen musste“, erklärte Switolina in ihrer Stellungnahme auf Instagram. Besonders die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine hätten sie innerlich stark belastet. Über diese Seite ihres Lebens habe sie bislang nur selten gesprochen.

Die vergangenen Jahre seien von schlaflosen Nächten, Zweifeln und dem Gefühl geprägt gewesen, sich selbst zunehmend zu verlieren. „Mit der Zeit habe ich verstanden, dass ich meinen eigenen Weg finden muss, um wieder zu mir selbst zu finden“, schrieb die 32-Jährige. Diesen Weg könne sie nicht innerhalb ihrer Ehe gehen.

Monfils stand ihr in schwierigen Zeiten zur Seite

Trotz der Trennung fand Switolina auch anerkennende Worte für ihren bisherigen Ehemann. Der französische Tennisprofi, der jüngst seine Karriere beendet hat, habe ihre emotionalen Schwierigkeiten miterlebt und sie während dieser Zeit unterstützt. „Gaël hat all das gesehen. Er hat meine Hand niemals losgelassen“, betonte die Ukrainerin. Beide hätten lange gemeinsam gekämpft und versucht, die schwierige Situation zu bewältigen. Dennoch gebe es persönliche Herausforderungen, die ein Mensch letztlich selbst bewältigen müsse.

Auch die Entscheidung, die Ehe zu beenden, sei für sie alles andere als einfach gewesen. Switolina bezeichnete sie als eine der härtesten Wahrheiten, denen sie sich stellen musste. Monfils habe ihre Entscheidung jedoch akzeptiert und mit Verständnis reagiert. „Er hat respektiert, was ich brauche, mit einer Stärke und Würde, die ich niemals vergessen werde“, schrieb sie über den Franzosen. Zugleich machte sie deutlich, dass ihre Gefühle für ihn und die gemeinsame Zeit dadurch nicht einfach ausgelöscht würden.

Die gemeinsame Tochter steht an erster Stelle

Besonders wichtig ist Switolina, dass die Trennung nicht zulasten ihrer gemeinsamen Tochter Skai geht. Die beiden wollen weiterhin gemeinsam Verantwortung übernehmen und ihre Tochter auf ihrem Lebensweg begleiten. „Unsere Ehe endet, aber unsere Familie nicht“, stellte die Tennisspielerin klar. Skai werde immer an erster Stelle stehen. Beide würden ihre Eltern bleiben und ihre Tochter bei jedem Schritt ihres Lebens unterstützen.

Switolina betonte außerdem, dass niemand für das Ehe-Aus verantwortlich gemacht werden solle. Es gehe nicht darum, Schuld zuzuweisen, sondern darum, eine Veränderung zu akzeptieren und beiden Seiten die nötige Zeit zur Verarbeitung zu geben.