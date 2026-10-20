Die Freiheitlichen gründen Ortsgruppe in Stanz im Mürztal

Die FPÖ baut ihre organisatorischen Strukturen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aus und hat eine eigene Ortsgruppe in Stanz im Mürztal gegründet. Im Rahmen der Gründungsversammlung im Gasthof Oberer Gesslbauer wurde der Stanzer Gemeinderat Johann Schmiedhofer zum neuen Ortsparteiobmann gewählt. Als Stellvertreter wird künftig Peter Elmleitner fungieren. Manuel Maier übernimmt die Funktion des Kassiers, während Helga Klimbacher als Rechnungsprüferin bestellt wurde.

Als Ehrengast nahm der freiheitliche Landtagsabgeordnete und geschäftsführende Bezirksparteiobmann Philipp Könighofer an der Gründungsversammlung teil. Er unterstrich die Bedeutung funktionierender Ortsgruppen für die politische Arbeit auf Gemeindeebene: „Unser Ziel ist es, mit diesem exzellenten Team die freiheitliche Präsenz in Stanz weiter auszubauen, kommunale Herausforderungen aktiv aufzugreifen und die Interessen der Stanzer Bevölkerung konsequent im Gemeinderat und in der Gemeinde zu vertreten.“