Eine Nacht voller Glanz: HAK Voitsberg feierte Maturaball

Mit zwei fulminanten Polonaisen und großem Andrang ging der Maturaball der HAK Voitsberg am Samstagabend über die Bühne. Klicken Sie sich durch die Fotos!

Die Maturantinnen und Maturanten feierten unter dem Motto „Billionaires Night – Glanz in der Bilanz“

Am 17. Oktober 2026 wurde in den Stadtsälen Voitsberg bis in die Nacht hinein gefeiert. Die Maturantinnen und Maturanten der HAK Voitsberg luden unter dem Motto „Billionaires Night – Glanz in der Bilanz“ zu einem besonderen Ballabend ein, der zahlreiche Gäste anzog.

Das große Interesse zeigte sich bereits beim Kartenverkauf: Sämtliche Ballkarten waren im Vorfeld ausverkauft. Auch an der Abendkasse waren keine Tickets mehr erhältlich. Damit war die Veranstaltung restlos ausverkauft und die Vorfreude auf den Abend entsprechend groß.

1 / 49 Klicken Sie sich durch die Bilder des Ballabends! © Elena Valeskini

Den offiziellen Auftakt bildeten zwei Polonaisen, die von Gider Pierre choreografiert wurden. Mit ihren einstudierten Choreografien eröffneten die Maturantinnen und Maturanten das festliche Programm und sorgten für einen eindrucksvollen Beginn der Ballnacht.

Tanzen bis in die späten Nachtstunden

Im Anschluss übernahm die Band Smash die musikalische Gestaltung des Abends. Mit ihrer Musik bot sie den Gästen die passende Gelegenheit, das Tanzparkett zu nutzen und gemeinsam zu feiern. Die elegante Atmosphäre und das abwechslungsreiche Programm machten den Ball zu einem Treffpunkt für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte sowie zahlreiche weitere Besucherinnen und Besucher.

Hinter dem gelungenen Abend standen viel Organisation, Einsatz und Vorbereitung durch die Abschlussklassen. Der Maturaball bot ihnen nicht nur die Gelegenheit, ihre Schulzeit gemeinsam zu feiern, sondern auch, einen wichtigen Abschnitt ihrer Ausbildung gebührend ausklingen zu lassen. Die „Billionaires Night“ wird den Beteiligten als festlicher Abend voller Musik und Tanz in Erinnerung bleiben.