Dokumentation rekonstruiert Attentat auf Kärntner Landeshauptmann

Leopold Wagner wurde von einem ehemaligen Schulkollegen angeschossen und schwer verletzt. „True Stories“ beleuchtet die Hintergründe der Tat.

So richtig wollte man der Fotografen-Legende Gert Eggenberger nicht glauben, als er diese Meldung übermittelte. Es war der 6. Oktober 1987 im Volkskeller Klagenfurt. Auf einem Klassentreffen wurde der damalige Kärntner Landeshauptmann Leopold Wagner (SPÖ) zweimal angeschossen. Was unglaublich klingt, war Realität. Eggenberger dokumentierte damals als einer der Ersten vor Ort Kärntner Zeitgeschichte.

Das ORF-Format „True Stories“ (Donnerstag, 20.15 Uhr) beleuchtet in einer ausführlichen Dokumentation die Geschehnisse von vor fast 40 Jahren. Franz Rieser, der als Lehrer gerne Direktor geworden wäre und sich bei einer Personalentscheidung übergangen fühlte, richtete damals die Waffe auf Wagner. Beim Versuch, ihm die Waffe abzunehmen, kam es zu den Schüssen. Der Landeshauptmann überlebte und zog sich auch aufgrund der gesundheitlichen Folgen des Attentats später aus der Politik zurück.

© APA/Eggenberger Rieser wurde gleich nach der Tat festgenommen

Der Gerichtsprozess war so spektakulär wie die Tat selbst. Rieser wurde am Landesgericht Klagenfurt vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen und zwei Jahre später am Landesgericht Innsbruck wegen absichtlich schwerer Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt.

Neben Eggenberger kommen in der Dokumentation auch Wagners Sohn, Leopold Wagner junior, sowie der damaligen ORF-Journalist Willy Mitsche, der Historiker und ehemalige KTZ-Chefredakteur Hellwig Valentin, Psychiaterin Sigrun Roßmanith und Richter Friedrich Forsthuber zu Wort.