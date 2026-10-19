Festnahmen nach Siedler-Angriffen im Westjordanland

Die israelische Polizei hat nach gewaltsamen Zwischenfällen im Westjordanland acht Verdächtige festgenommen. Die Identität der Festgenommenen sowie die genauen Vorwürfe gegen sie werden zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an, teilte die Polizei mit. Dem israelischen Radiosender Galatz zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen um Israelis. Strafverfolgungen von israelischen Siedlern gelten als selten.

Bei den Vorfällen waren unter anderem eine US-Fotojournalistin sowie europäische Diplomaten und Amtsträger angegriffen worden.