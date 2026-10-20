Studienbeihilfe wackelt aus Platzmangel: Jetzt reagiert Uni Graz

Weil die Anmeldungen für Sportwissenschaften „höher als erwartet“ ausfielen, schafften es Studenten nicht in Kurse – mit der Folge, dass sie um ihre Studienbeihilfe bangen mussten. Doch die Grazer Uni reagiert.

Weder lag es an der Herbstmüdigkeit noch an einem irgendwie anders gearteten Schlendrian. Im Gegenteil, obwohl sie „fleißig studieren“ möchten, bestehe für einige Hochschüler „die reale Gefahr“, ihre Studienbeihilfe zu verlieren, ärgerte sich der Vater einer Grazer Studentin (Name ist der Redaktion bekannt, Anm.) gegenüber der Kleinen Zeitung – weil es für die betreffenden Vorlesungen zu wenige Teilnehmerplätze gebe. Ein Umstand, den man seitens der Uni Graz bestätigt, um im selben Atemzug aber die Reparatur zu betonen.

Konkret geht es um das Bachelorstudium „Sport- und Bewegungswissenschaften“ sowie um das sogenannte ECTS, hinter dem sich ein gewisses Punktesystem verbirgt. Letzteres wird vor allem dann relevant, wenn es darum geht, die für den Bezug der Studienbeihilfe erforderliche ECTS-Anzahl zu erreichen. Genau hier hat es zuletzt an der Grazer Uni gehakt: Bei der Lehrveranstaltung „Mathematische Grundlagen“ fanden nicht alle Sportstudenten Unterschlupf – auch die Tochter des Kleine-Lesers nicht. Die Folge: Solange dieser verpflichtende Teil der „Orientierungsphase“ nicht abgeschlossen ist, dürfen Hochschüler nur eine begrenzte Zahl an anderweitigen ECTS-Punkten sammeln – was aber wiederum für den Bezug eines Stipendiums nicht ausreicht. „Somit besteht eine reale Gefahr, dass Studierende keinen Anspruch auf Studienbeihilfe ab dem dritten Semester mehr haben, obwohl sie die Kapazitäten hätten, fleißig zu studieren“, so der Vater.

Damit wird das Lehrveranstaltungsangebot an den gestiegenen Bedarf angepasst. — Stellungnahme der Universität Graz

Weitere Gruppen

So erfreulich das große Interesse an Sport- und Bewegungswissenschaften sei, „die Anmeldezahlen sind im laufenden Wintersemester höher ausgefallen als erwartet. Dazu haben unter anderem Änderungen im Studienplan beigetragen“, heißt es seitens der Universität Graz. Doch man habe bereits reagiert: „So wird für die Lehrveranstaltung ,Mathematische Grundlagen‘ im laufenden Semester eine zusätzliche Gruppe eingerichtet. Im Sommersemester werden weitere Gruppen angeboten werden. Damit wird das Lehrveranstaltungsangebot an den gestiegenen Bedarf angepasst.“ Man werde auch Studierende, die derzeit auf der Warteliste stehen, in Kürze über die weiteren Schritte informieren.

Diese Reparatur werde trotz der bekanntlich prekären Budgetsituation der heimischen Unis gemeistert, schickt man noch hinterher: „Wir möchten bei dieser Gelegenheit noch darauf hinweisen, dass die Universität Graz vor großen Herausforderungen steht, ein qualitativ hochwertiges und bedarfsgerechtes Lehrangebot unter zunehmend schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen sicherzustellen. Die angespannte Finanzierungssituation der österreichischen Universitäten bereitet uns Sorge.“