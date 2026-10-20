Heimspiel mit besonderem Sound: „Stiller“ tritt in Gröbming auf

Am Samstag steht Klaus Meissnitzer mit seinem Solo-Projekt „Stiller“ im Gröbminger Kino auf der Bühne. Warum ihn das Ennstal musikalisch prägt.

Kommenden Samstag wird ausnahmsweise kein Film über die Leinwand im Gröbminger Kino flimmern. Stattdessen verwandelt sich der Kinosaal an diesem Abend in eine Konzertbühne. Klaus Meissnitzer – bekannt als Gitarrist und Sänger der Band „Amanda“ – wird das Publikum solo als „Stiller“ mit auf eine besondere musikalische Reise nehmen.

„Ich liebe es, kompakte Songs zu schreiben. Das hat bei ‚Amanda‘ nicht so viel Platz, mit ‚Stiller‘ kann ich mich selbst austoben“, erzählt der Künstler. Im Zentrum stehen Lieder über „Heimat und Ferne, Aufbruch und Rückkehr, Erinnerungen, Beziehungen, Gegenwart und die Berge und Täler dazwischen“. Musikalisch bewege er sich zwischen Songwriting, Rock, Pop und psychedelischen Einflüssen. Der Auftritt am 24. Oktober ist für Meissnitzer aber weit mehr als ein regulärer Konzerttermin. Er kehrt mit seinem Projekt an einen Ort zurück, zu dem er eine „tiefe Verbundenheit spürt“.

Ennstaler Natur als Inspiration

Geboren wurde der 38-Jährige in Buenos Aires, seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Gröbming. Sein Heimatort prägt den in Graz lebenden Musiker bis heute: „Vor allem die Berge, die grüne Landschaft und das Wasser inspirieren mich. Ich habe hier deswegen auch ein kleines Tonstudio.“

Die Liebe zur Musik sei ihm in die Wiege gelegt worden. „Mein Papa hat damals beim Frühstück schon klassische Musik aufgelegt. ‚Die vier Jahreszeiten‘ von Vivaldi waren mein Lieblingsstück in der Volksschule“, erzählt Meissnitzer lachend. Mit acht Jahren hat der Gröbminger dann selbst mit dem Musizieren begonnen.

1 / 3 Klaus Meissnitzer ist in Gröbming aufgewachsen © Wirliebe / Shaki Korber

„Meinen ersten Song habe ich tatsächlich schon mit zehn Jahren geschrieben“, erinnert sich der Musiker. Das erste Mal so richtig auf der Bühne stand er dann mit seiner Schulband „The Less“. „Damals waren wir 14 Jahre alt, den Kontakt haben wir bis heute gehalten. Einige Bandmitglieder wirken auch beim Konzert am Samstag mit.“

Auch wenn es am Land traditioneller zugehe, habe er sich hier künstlerisch nie eingeengt gefühlt. „Natürlich gibt es im Ennstal keine große alternative Musikszene – Gleichgesinnte habe ich aber trotzdem gefunden.“

Besonderes Heimspiel in Gröbming

Vorerst wird das Konzert im Gröbminger Kino die letzte Gelegenheit sein, „Stiller“ live zu erleben. „Kleine Musikprojekte sind leider nicht leicht zu finanzieren“, erklärt Meissnitzer. Dem Auftritt blickt er deshalb umso freudiger entgegen: „Es ist ein schönes Gefühl, daheim in dieser besonderen Location zu spielen. Außerdem werden wir live ein Album aufnehmen“. Tickets sind beim Kino Gröbming erhältlich.