Italiano nach Khudyakov-Verletzung: „War eine schreckliche Situation“

Der GAK-Kicker erläuterte, wie er den Zusammenstoß mit dem Sturm-Tormann wahrgenommen hat.

Nach dem Grazer Derby waren alle Beteiligten gezeichnet von der schweren Verletzung von Sturm-Tormann Daniil Khudyakov. Das galt naturgemäß auch für Jacob Italiano, dessen Zusammenprall mit dem Unglücksraben der Auslöser war.

„Ich wünsche ihm nach dieser Verletzung alles Gute. Es war eine schreckliche Situation. Ich werde ihm eine Nachricht schicken und wünsche ihm eine schnelle Genesung. Ich nehme an, dass er im Krankenhaus ist. Im Fußball ist es wichtiger als alles andere, dass man gesund ist. Ich hoffe, dass er wirklich noch stärker zurückkommt“, erklärte der Australier bei „Sky“.

Danach sei es sehr schwierig gewesen, ins Spiel zurückzufinden: „Ich hatte zuerst den Ball und habe mir gedacht, dass nichts passiert ist. Erst danach habe ich gemerkt, dass es ihn schwerer erwischt hat. Natürlich habe ich versucht, das aus dem Kopf zu bekommen. Das ist auch für mich eine komplett schwierige und neue Situation. Ich habe versucht, fokussiert zu bleiben, aber für uns war es nach dieser Situation schwierig. Dann haben wir noch vor der Pause so schnell die Tore bekommen. Das soll keine Entschuldigung sein, aber wir müssen das viel besser machen. Wir müssen in solchen Situationen viel fokussierter sein.“