Bei einem Verkehrsunfall in Kärnten wurde eine Frau verletzt, sie musste mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Die Frau musste mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Kärnten: Gegen 14.50 Uhr fuhr eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit ihrem Auto auf der Klippitztörl Straße L91 von Lölling kommend talwärts in Richtung Vier Linden (Bezirk St. Veit an der Glan).

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern, kam auf das Straßenbankett und fuhr auf eine abgeschrägte Leitschiene. Dadurch wurde das Auto in die Luft katapultiert und kam in weiterer Folge in einem rund drei bis vier Meter unterhalb des Straßenniveaus liegenden Bachbett zum Stillstand.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Ersthelfer konnten die verletzte Frau aus ihrem Fahrzeug bergen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Wieting, Lölling und Hüttenberg mit vier Fahrzeugen und 36 Mann. Die L91 war für die Dauer der Fahrzeugbergung rund 20 Minuten lang für den gesamten Verkehr gesperrt.