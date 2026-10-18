Schon wieder wollten Kriminelle, die sich als Polizisten ausgaben, sich bereichern. Ein Villacher konnte sie aber aufhalten.

Schon wieder gaben sich angeblich Kriminelle als Polizisten aus: Am Sonntag gegen 15 Uhr erhielt ein 69-jähriger Villacher von einer ihm unbekannten Nummer einen Anruf. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und behauptete, dass es in letzter Zeit in der Wohngegend des 69-Jährigen zu mehreren Einbrüchen gekommen sei.

Als Sicherungsmaßnahme könne er vorsichtshalber seine Wertgegenstände an die Polizei übergeben. Polizisten seien schon auf dem Weg. Der 69-Jährige war zum Anrufzeitpunkt nicht zuhause, machte sich jedoch sofort mit seinem Auto auf den Heimweg.

Zwischenzeitlich sah sein Sohn – er war daheim – drei ihm unbekannte Personen auf dem Grundstück. Als der 69-Jährige bei seinem Haus eintraf, wollten die drei Personen gerade davonfahren.

Kärntner versperrt Tätern den Weg

Doch sie machten die Rechnung ohne den Kärntner: Er versperrte ihnen nämlich mit seinem Auto den Weg und alarmierte sofort die Polizei. Kurze Zeit später trafen mehrere Polizeistreifen ein und konnten zwei Männer (21 und 18) und eine Frau (23) vorläufig festnehmen.

Die Tatverdächtigen kommen aus den Bundesländern Wien und der Steiermark und dürften nach derzeitigem Ermittlungsstand extra für die Tat nach Kärnten gereist sein. Die Ermittlungen wurden vom Kriminalreferat des SPK Villach übernommen, stehen noch am Anfang und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.