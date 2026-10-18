Der 88-jährige Lenker musste ins UKH Graz geflogen werden, seine 73-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide waren zuvor eingeklemmt.

Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber nach Graz gebracht werden

Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntag in Geistthal im Bezirk Voitsberg gekommen. Ein 88-Jähriger kam mit seinem Auto von der Straße ab. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Das Auto blieb in einem Bachbett liegen. Der 88-Jährige sowie seine 73-jährige Beifahrerin wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden.

Der 88-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber C12 ins UKH Graz geflogen. Die 73-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls ins UKH Graz gebracht.

1 / 2 © B. Michtner | Rotes Kreuz Stmk

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Das Rote Kreuz Voitsberg stand mit dem Kommandofahrzeug, einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen sowie zwei First Respondern im Einsatz. Auch Einsatzkräfte der Flugrettung, der Feuerwehren Geistthal, Södingberg und Stallhofen sowie die Polizei waren vor Ort.