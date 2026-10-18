Der Sturm-Tormann erlitt im Grazer Derby gegen den GAK wohl eine schwere Verletzung am Fuß. Für den Schlussmann war die Partie früh vorbei.

Nach einem Zusammenstoß in der 21. Minute zwischen Jacob Italiano und Daniil Khudyakov verletzte sich der Sturm-Torhüter schwer. Spieler beider Mannschaften machten einen Kreis um die behandelnden Ärzte. Das Rettungsteam war sofort zur Stelle und unterstützte Sturm-Arzt Jürgen Mandl auf dem Platz.

Im Stadion ist es ziemlich still, weil wohl allen bewusst ist, was da passiert ist. Es ist der neunte verletzte Spieler im Kader der Schwarz-Weißen. „Man muss schon einiges hinterfragen. Es war von Beginn an ein sehr aggressives Match und es hat keine Reaktion des Schiedsrichters gegeben“, erklärte Sturm-Präsident Christian Jauk in der Halbzeitpause am Sky-Mikrofon.