Sturm bleibt über der eigenen Erwartung

Der Sieg in Altach und die Niederlage von St. Pölten bescheren den Grazerinnen Rang eins.

Zehn Spiele haben die Frauen des SK Sturm in der laufenden Bundesliga-Saison bereits absolviert und die Grazerinnen lachen von der Tabellenspitze. Durch den 2:0-Erfolg in Altach haben die Steirerinnen ihren Platz an der Sonne gesichert. „Ich muss ehrlich sagen, wir spielen über den Erwartungen“, sagt Sturms Sportchef Michael Erlitz. „Wir sind richtig stolz darauf, dass die neuen Abläufe im Team scho so gut greifen.“ Die Truppe von Trainer Tode Djakovic hatte im Ländle allerdings auch phasenweise Glück. „Wir haben mit Vanessa Gritzner die überragende Spielerin der Partie in unserem Tor gehabt“, sagt Erlitz. „Sie hat uns ganz klar im Spiel gehalten, auch einen Elfmeter abgewehrt.“

Mit Fortdauer der Partie war es allerdings eine Frage der Zeit, bis Sturm in Führung ging. Laura Krumböck erlöste die Gäste in der 72. Minute mit dem 1:0, in der 89. Minute führte ein Eigentor von Flavia Lüscher zum 2:0-Endstand für Sturm. Weil parallel die Wiener Austria beim SKN St. Pölten gewonnen hat, lachen die Grazerinnen von der Spitze. Und das, obwohl die Schwarz-Weißen laut aktuellster Marktwertanalyse von „Soccerdonna“ lediglich die fünftteuerste Truppe der Liga stellt. Mit Abstand vorne ist die Wiener Austria, gefolgt von St. Pölten, Vienna und dem LASK. „Zuletzt haben wir uns nach dem 2:2 in St. Pölten geärgert, nur einen Punkt geholt zu haben“, sagt Erlitz. „Das hat es seit Beginn der Frauenliga überhaupt nicht gegeben. Sonst waren wir immer froh, in St. Pölten nicht klar zu verlieren. Das zeigt auch, auf welchem Niveau wir uns mittlerweile bewegen und welche Ansprüche wir haben.“

Und wenn man nach der Hälfte des Grunddurchganges auf dem ersten Platz steht, will man dort natürlich auch am Ende der Saison stehen. „Es geht für uns jetzt darum, dieses Level bis zum Schluss zu halten“, sagt Erlitz. Natürlich: Sowohl die Wiener Austria als auch St. Pölten haben bei je einem Punkt Rückstand auf Sturm noch ein Spiel mehr auszutragen. Trotzdem: Die Transfers der Grazerinnen greifen, die Spiele, die gewonnen werden müssen, werden gewonnen. Und dann ist an guten Tagen auch gegen die beiden Liga-Favoritinnen etwas drinnen. Am Freitag kommt der LASK nach Graz.