Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Verpatztes Startelfdebüt: David Alaba kassiert Niederlage mit Udinese

In seinem ersten Auftritt von Beginn an musste sich David Alaba mit Udinese geschlagen geben. Gegen Lecce setzte es eine Heimniederlage.

© APA / Expa/ Reinhard Eisenbauer
Niederlage für David Alaba
ItalienFußball

Kein Glück ist David Alaba beim Startelfdebüt für Udinese in der italienischen Serie A beschieden gewesen. Mit Österreichs Fußball-Teamkapitän bezogen die Norditaliener gegen Tabellennachbar Lecce zuhause ein 0:3 (0:2) und damit die fünfte Niederlage in Folge. Nach einer unauffälligen Vorstellung wurde Alaba in der Pause für den 18-jährigen Matteo Palma ausgetauscht. Zu Wochenbeginn war er bei seinem ersten Udine-Einsatz beim 1:2 gegen Torino in der 73. Minute gekommen.

Udine strahlte gegen Lecce kaum Gefahr aus und hatte Glück – sowie einmal auch den herangrätschenden Alaba –, nicht schon vor der Pause höher in Rückstand zu liegen. Der Lohn war ein sattes Pfeifkonzert der Udinese-Fans beim Abgang. Nach aktuellem Stand befindet man sich mit vier Punkten aus sieben Spielen mitten im Abstiegskampf.