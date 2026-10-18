Verpatztes Startelfdebüt: David Alaba kassiert Niederlage mit Udinese

In seinem ersten Auftritt von Beginn an musste sich David Alaba mit Udinese geschlagen geben. Gegen Lecce setzte es eine Heimniederlage.

Kein Glück ist David Alaba beim Startelfdebüt für Udinese in der italienischen Serie A beschieden gewesen. Mit Österreichs Fußball-Teamkapitän bezogen die Norditaliener gegen Tabellennachbar Lecce zuhause ein 0:3 (0:2) und damit die fünfte Niederlage in Folge. Nach einer unauffälligen Vorstellung wurde Alaba in der Pause für den 18-jährigen Matteo Palma ausgetauscht. Zu Wochenbeginn war er bei seinem ersten Udine-Einsatz beim 1:2 gegen Torino in der 73. Minute gekommen.

Udine strahlte gegen Lecce kaum Gefahr aus und hatte Glück – sowie einmal auch den herangrätschenden Alaba –, nicht schon vor der Pause höher in Rückstand zu liegen. Der Lohn war ein sattes Pfeifkonzert der Udinese-Fans beim Abgang. Nach aktuellem Stand befindet man sich mit vier Punkten aus sieben Spielen mitten im Abstiegskampf.