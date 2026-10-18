Alkolenker stieß in Selzthal frontal gegen entgegenkommenden Pkw

Der 20-jährige Pkw-Lenker kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Pkw. Drei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt. Der Lenker war alkoholisiert.

Gegen 9 Uhr geriet ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems (OÖ) mit seinem Pkw von Rottenmann kommend auf der B113 im Gemeindegebiet von Selzthal in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Eigenen Angaben zufolge dürfte er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Die 62-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Pkws aus dem Bezirk Liezen wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr befreit. Beide Lenker sowie der 20-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurden unbestimmten Grades verletzt. Das Rote Kreuz brachte die Verletzten in das LKH Rottenmann. Ein durchgeführter Alkomattest beim 20-jährigen Lenker ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle entfernt. Die Freiwilligen Feuerwehren Rottenmann und Selzthal sowie die Straßenmeisterei Liezen führten die erforderlichen Reinigungsarbeiten durch. Die B113 musste für kurze Zeit gesperrt werden.