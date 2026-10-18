EU verurteilt Angriffe von Siedlern im Westjordanland

Die Europäische Union hat Angriffe gewalttätiger israelischer Siedler im Westjordanland auf Palästinenser und europäische Diplomaten scharf verurteilt. Die EU nehme entsprechende Kritik durch israelische Vertreter zwar positiv zur Kenntnis, erwarte jedoch eine vollständige Aufklärung sowie wirksame Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Gewalt, teilte die EU am Sonntag mit. Dies gelte auch für die laufende Olivenernte und den Schutz von Journalisten.

Der belgische Außenminister Maxime Prevot hatte am Samstag erklärt, Siedler hätten im besetzten Westjordanland palästinensische Zivilisten, europäische Diplomaten und einen französischen Bürgermeister angegriffen.