„Kabinengespräche“ am Nassfeld sollen frische Ideen bringen

In den Kabinen der neuen Gartnerkofelbahn trafen sich Vertreter der Wirtschaftskammer sowie aus Wirtschaft, Tourismus und Politik zum regen Gedankenaustausch.

Kärntens Wirtschaft setzt auf Dialog und will hoch hinaus: Neuerdings setzt man auf „Kabinengespräche“. Hinter diesem naturnahen, alpinen Gesprächsformat steht die Wirtschaftskammer Hermagor, konkret Obmann Hanns Stattmann und Bezirksstellenleiter Christian Wastian. Sie baten am Freitag bei Nassfeld-Kaiserwetter Unternehmerinnen und Unternehmer mit Entscheidungsträgern aus Politik, vieler Wirtschaftssparten und des Tourismus zu einem Gedankenaustausch und zum Networking in kleinem Rahmen – eben in den zwischen 1.400 und 1.900 Metern Seehöhe schwebenden Kabinen der neuen Gartnerkofelbahn mit wechselnden Gesprächspartnern.

„Vielleicht wird heute eine Idee geboren, deren Umsetzung wir nächstes Jahr schon feiern können“, hoffte Stattmann. Für Carmen Goby, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, ist es für Standesvertreter enorm wichtig, mit der Wirtschaft vor Ort in Kontakt zu sein, um hautnah zu erfahren: „Was läuft richtig, was läuft falsch, wo sind wir im Blindflug unterwegs?“

© Leopold Salcher Roland Sint, Markus Brandstätter, Elisabeth Guggenberger, Gundi Schwarzenlander, Christian Krisper und Klaus Herzog

Die Möglichkeit des Dialogs mit Entscheidungsträgern wurde auch eifrig genutzt. Kärntens WK-Präsident Jürgen Mandl zeigte sich wie alle Teilnehmer von der wunderschönen herbstlichen Alpinkulisse des Nassfelds begeistert. „Dieser Tag hier heroben ist für uns alle ein besonderes Geschenk.“ So sahen es auch „Hausherr“ Klaus Herzog, die Clubobleute Luca Burgstaller (SPÖ) und Markus Malle (ÖVP), Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP), WK-Direktor Meinrad Höfferer, Klaus Ehrenbrandtner (Kärnten Werbung), Gerhard Oswald und Albert Kreiner (Wirtschafts-Ombudsstelle), Roland Waldner (KWF), die regionale Tourismusriege mit Elisabeth Guggenberger, Roland Sint und Markus Brandstätter sowie zahlreiche Spartenobfrauen und -obmänner der Wirtschaftskammer Kärnten. Der „Kabinendialog“ soll 2027 seine Fortsetzung finden.