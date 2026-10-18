Der Iran hat einen neuen Verteidigungsminister

Der Iran bekommt einen mit der Raketenproduktion erfahrenen Funktionär als neuen Verteidigungsminister. Im Parlament stimmten 237 der 290 Abgeordneten für den Rüstungsexperten Mehrdad Akhlaqi Ketabchi, berichtete der staatliche Rundfunk. Der 68-Jährige folgt auf den früheren Minister Aziz Nasirzadeh, der am 28. Februar in Teheran bei dem US-israelischen Krieg gegen den Iran getötet wurde. Kurz nach seiner Bestätigung richtete der neue Ressortchef scharfe Drohungen an die USA.

Der US-Präsident solle sich darauf konzentrieren, seine Truppen sicher aus der Region abzuziehen, sagte Ketabchi. "Wenn er eine einzige Bombe abwirft, wird er sehen, wie viele seiner Soldaten die Region in waagerechter Position verlassen müssen." Der neue Minister reagierte damit auf einen CNN-Bericht, wonach die USA Angriffspläne gegen iranische Energie- und Atomanlagen entwickelt hätten. Diese könnten den Einsatz der größten nicht nuklearen Bombe im US-Arsenal beinhalten, auch bekannt als "Mutter aller Bomben". Sollte der "amerikanische Feind" eine weitere Fehlkalkulation begehen, werde die Antwort "überraschend und umfassend" ausfallen, sagte Akhlaqi Ketabchi weiter.

Zuvor hatte ein General der Revolutionsgarden, Majid Ebn Al-Reza, das Amt in der Krisenzeit kommissarisch geführt. Der neue Verteidigungsminister ist iranischen Angaben zufolge ein erfahrener Experte aus der Rüstungsindustrie. Er leitete unter anderem die staatliche Luftfahrtindustrieorganisation (AIO), die an der Entwicklung und Produktion von Raketensystemen beteiligt ist. Präsident Masoud Pezeshkian hatte ihn Anfang Oktober offiziell nominiert.

Ketabchi ist mit internationalen Sanktionen belegt. Die EU wirft ihm vor, an der Beschaffung verbotener Güter sowie an Technologien zur Unterstützung des iranischen Nuklearprogramms beteiligt gewesen zu sein. Auch die UNO und die USA hatten Sanktionen gegen ihn verhängt.

Die Modernisierung des Raketenprogramms hat für Teheran hohe Priorität. Seit Jahren setzt die iranische Staatsführung zur militärischen Abschreckung auf die Produktion ballistischer Raketen. Auch im Krieg gegen Israel und die USA erfolgten die iranischen Gegenangriffe auf Israel und US-Stützpunkte in der Region vor allem mit Raketen.