Conny Kreuter: „Niemand hat mir gesagt, dass ich mich so fühlen könnte“

Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag gibt die Tänzerin Einblicke in ihr neues Leben als Mama.

Mit emotionalen Worten und liebevollen Fotos ihrer kleinen Tochter meldet sich „Dancing Star“ Conny Kreuter (40) auf Instagram. „Mama sein ist das Schönste, was mir je passiert ist. Und manchmal auch das Herausforderndste“, schreibt die Profitänzerin.

Es sei eine Liebe, die alles überstrahle, aber auch eine Verletzlichkeit, die sie zuvor nicht gekannt habe. Jeder Tag bedeute, über sich hinauszuwachsen – für einen kleinen Menschen, der das eigene Herz für immer verändert habe.

Lustige Schwangerschaftsvideos auf Insta geteilt

Am 30. September hat die gebürtige Wienerin ihre Tochter Luna zur Welt gebracht. Schon ihre Schwangerschaft teilte die gebürtige Wienerin, die privat mit ihrem Freund und Kindesvater durchs Leben tanzt, zuvor mit ihren treuen Followern. Zuletzt amüsierten sich alle über ihren 9-Monate-Babybauch-Tanz.

Bekannt wurde Kreuter als Profitänzerin bei den ORF-„Dancing Stars“, wo sie später auch als Chefchoreografin tätig war. Im Vorjahr kehrte die mehrfache österreichische Meisterin im Lateintanz auf das Tanzparkett zurück. Auch als Vorturnerin bei „Fit mit den Stars“ ist sie dem ORF-Publikum bestens bekannt.