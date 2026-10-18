Lkw rast in den USA in Gruppe von Fußballspielern: Zwei Tote

In Wichita im US-Staat Kansas ist am Samstag ein Lkw in eine Gruppe von Fußballspielern gerast und hat zwei Menschen, darunter einen sechsjährigen Burschen, totgefahren. Das zweite Todesopfer war ein 35-jähriger Mann, teilte die Polizei mit. Elf Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wobei die Verletzungen von zehn Personen wohl nicht lebensgefährlich sind. "Das ist eine Tragödie", sagte der Polizeichef der Stadt, Aaron Moses, auf einer Pressekonferenz.