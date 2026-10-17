FPÖ Burgenland wählt neuen oder bisherigen Obmann

Die FPÖ Burgenland wählt am Sonntag bei ihrem Landesparteitag in Jennersdorf ihren Obmann. Der Wahl stellen sich der Amtsinhaber Alexander Petschnig und der Landtagsabgeordnete Mario Jaksch - zumindest, denn bei der Konferenz selbst kann noch jeder Interessent kandidieren. Petschnig ist seit 2020 freiheitlicher Landesparteichef, bei seiner zweiten Kür 2023 in Neudörfl erzielte er 91,4 Prozent der Delegiertenstimmen.

Die Wiederkandidatur des Nationalratsabgeordneten Petschnig war bereits seit längerer Zeit bekannt. Jaksch, Bezirksparteiobmann im Bezirk Neusiedl am See, kündigte sein Antreten erst Anfang Oktober an und begründete dies damit, dass er als Landesparteichef im Burgenland präsent sein will.

Beim Landesparteitag in der "Gernot Arena" in Jennersdorf werden laut Parteiangaben rund 200 Teilnehmer erwartet. Das linke Bündnis "Widersetzen Wien" kündigte für Sonntag bereits "Blockaden und Demonstrationen" gegen die Veranstaltung an.