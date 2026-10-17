Bayern lassen Leipzig keine Chance und gewinnen mit 6:1

Der FC Bayern München hat mit einem Kantersieg gegen Leipzig aufgezeigt.

Der FC Bayern München ist nach Unentschieden in den letzten beiden Pflichtspielen eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der deutsche Rekordmeister gewann Samstagabend daheim gegen RB Leipzig mit 6:1 und schob sich zumindest für eine Nacht an die Bundesliga-Spitze. Punktgleich Zweiter ist Borussia Dortmund, das bei Union Berlin nur zu einem 0:0 kam. Dem FC Augsburg reichte beim 3:4 in Elversberg auch ein Tor von Michael Gregoritsch nicht.

Eine Woche nach dem 6:0-Heimsieg der Leipziger gegen Eintracht Frankfurt wurden die Sachsen in München zerlegt. Mann des Spiels war Luis Diaz, der drei Tore erzielte und ein weiteres vorbereitete. Die restlichen Treffer der Bayern, bei denen Konrad Laimer nach einer Stunde ausgewechselt wurde, erzielten Aleksandar Pavlovic, Michael Olise und Harry Kane. Für den Engländer war es im 100. Bundesligaspiel sein 102. Treffer. Bei den Leipzigern, die fünf Zähler hinter dem FCB auf Rang sieben liegen, wurde ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald zu Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt. Den Ehrentreffer markierte Andrija Maksimovic. Die Münchner können am Sonntag vom SC Freiburg an der Tabellenspitze wieder abgelöst werden.

Dortmund steckt unterdessen nach dem dritten sieglosen Spiel nacheinander in einer Ergebniskrise. Die Stimmung beim BVB trübte zusätzlich die Verletzung von Neuzugang Konstantinos Karetsas, der wenige Minuten nach seiner Einwechslung umknickte, sich das Sprunggelenk hielt und vom Feld humpelte. Für ihn wäre es der nächste gesundheitliche Rückschlag, nachdem er im Champions-League-Spiel gegen Villarreal zusammengebrochen war. Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka verfolgten ein chancenarmes Spiel auf der BVB-Bank. Bei Union war Leopold Querfeld Ersatz, Christopher Trimmel wurde in der 76. Minute eingewechselt.

Gregoritsch beim Elfmeter souverän

Im erweiterten Spitzenfeld liegt Aufsteiger SV Elversberg auf Rang sechs. Die 3:0-Führung des Dorfclubs nach 28 Minuten geriet allerdings noch ins Wackeln, weil erst Fabian Rieder (45.+9) traf und auch der zur Halbzeit eingewechselte Gregoritsch seinem Landsmann Nicolas Kristof beim Elfmeter keine Chance ließ (76.). Fast wäre Gregoritsch noch ein zweites Mal „vom Punkt“ angetreten, der Strafstoß wegen Handspiels wurde nach Videostudium aber zurückgenommen. Im Finish machte Frederik Schmahl den Sack zu (89.), der dritte Augsburger Treffer durch Mert Kömür (89.) kam zu spät.

So wie Elversberg hält auch Mainz 05 bei zehn Punkten. Die Mainzer mit Phillipp Mwene und Stefan Posch feierten auf Schalke einen ungefährdeten 1:0-Erfolg. Werder Bremen jubelte mit Marco Friedl und Marco Grüll zuhause gegen den SC Paderborn nach 0:2-Rückstand noch über ein 2:2 und einen Punkt. Verantwortlich dafür war maßgeblich Bremen-Goalgetter Niclas Füllkrug mit einem Doppelpack (59., 66.). Einen Zähler dahinter hielt der HSV mit einem 1:0-Sieg beim VfB Stuttgart Anschluss an die oberen Plätze.