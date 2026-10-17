Achtung: Betrüger rufen wieder mit mieser Masche in Kärnten an

In Kärnten gibt es aktuell Betrugsversuche durch falsche Polizisten. Die Polizei ermittelt nach mehreren Anrufen im Bereich Friesach.

Erneuter Betrugsfall in Kärnten: Am Samstagnachmittag kam es im Bereich Friesach zu mehreren telefonischen Betrugsversuchen durch falsche Polizisten. Bei den Anrufen gaben die unbekannten Täter an, dass es in der näheren Umgebung zur Festnahme von zwei Einbrechern gekommen sei. Diese führten angeblich einen Zettel mit den persönlichen Daten der angerufenen Opfer mit.

In weiterer Folge wurden die Opfer zu deren Besitz – wie Bargeld oder Wertgegenständen – befragt. In allen bisher bekannten Fällen erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch und erstatteten Anzeige bei der Polizei, ohne auf den Gesprächsinhalt einzugehen. Die Polizei führt nun weitere Ermittlungen.