Zweiter Todestag: Harry Styles singt besonderen Song für Liam Payne

Das Ex-Mitglied von One Direction gedachte seines vor zwei Jahren verstorbenen Kollegen und spielte einen unveröffentlichten Song bei einem Konzert in New York.

Mit einem bisher unveröffentlichten Song hat Harry Styles (32) mehreren Medienberichten zufolge an seinen verstorbenen „One Direction“-Bandkollegen Liam Payne erinnert. Am zweiten Todestag seines Freundes präsentierte der Popstar das Lied „What Is Enough“ bei einem Konzert im Madison Square Garden in New York. Den Song habe er „vor etwa zwei Jahren für meinen Freund“ geschrieben, sagte Styles demnach am Freitag.

Payne, der gemeinsam mit Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik durch die Boyband One Direction berühmt wurde, starb am 16. Oktober 2024. Der 31-Jährige war in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires von einem Hotelbalkon gestürzt.

„Es geht einfach darum, aufeinander aufzupassen“

Eine Autopsie wies bei Payne Alkohol und Kokain in großen Mengen nach. Im Zusammenhang mit seinem Tod wurde gegen fünf Personen Anklage erhoben. Gegen drei von ihnen wurden die Vorwürfe inzwischen fallengelassen. Zwei Männer müssen sich hingegen vor Gericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, Payne mit Kokain versorgt zu haben.

Ich bin mir sicher, dass viele von euch schon Ähnliches durchgemacht haben. — Harry Styles

Es gebe viele Menschen in seinem Leben, „ohne die ich all das nicht hätte erreichen können“, sagte Styles dem Publikum, wie auf mehreren Videos des Konzerts zu sehen ist. „Und heute vor zwei Jahren habe ich einen dieser Freunde verloren.“ Zu seinen Fans sagte er: „Ich bin mir sicher, dass viele von euch schon Ähnliches durchgemacht haben.“ Letztendlich gehe es „einfach darum, aufeinander aufzupassen“.