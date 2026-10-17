Kollision mit Auto: Motorradfahrer auf Süduferstraße schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Süduferstraße wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

Schwerer Verkehrsunfall am Samstag am Wörthersee: Gegen 12.20 Uhr lenkte ein 35-jähriger Mann sein Auto auf der Wörthersee-Süduferstraße L96 von Reifnitz kommend in Fahrtrichtung Klagenfurt. Als er nach der Ortschaft Sekirn ein weiteres Auto überholte, kam ihm ein 60-jähriger Motorradfahrer entgegen.

Um einen Unfall zu verhindern, versuchten beide Verkehrsteilnehmer auf den angrenzenden Radweg auszuweichen, wodurch es zu einer Frontalkollision der Fahrzeuge kam. Der 60-Jährige wurde von seinem Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 wurde er ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L96 war bis knapp 14 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief bei beiden Lenkern negativ.