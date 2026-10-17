Bär feiert Winnie Puuhs Geburtstag mit Honig-Diebstahl in Bibliothek

Ein Schwarzbär brach ausgerechnet am 100. Geburtstag von Winnie Puuh in eine Bibliothek in Kalifornien ein – und machte sich dort über den Honig her.

Ein Frühaufsteher, Feinschmecker und Bücherfan: Am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, gegen 6.10 Uhr morgens, verschaffte sich ein Schwarzbär Zutritt zur öffentlichen Bibliothek von Mammoth Lakes im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Bibliothek war noch geschlossen, Mitarbeiter waren nicht anwesend. Der ungewöhnliche Besucher steuerte zunächst den Lebensmittelvorrat der Angestellten an. Dort ließ er sich Erdnussbutter, Pfirsichkompott, Kekse und – natürlich – ein Glas Honig schmecken.

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Der tierische Besuch fiel ausgerechnet auf den 100. Jahrestag der Veröffentlichung von „Winnie-the-Pooh“. Überwachungskameras hielten den morgendlichen Ausflug fest. Wie der Bär in das Gebäude gelangte, war zunächst unklar, berichtet „KTLA“.

Die Bibliotheksleitung nahm den Vorfall mit Humor und berichtete darüber auf ihrer Facebook-Seite. Direktor Josef Bopp erklärte sinngemäß, man freue sich zwar über begeisterte Besucher, doch Lebensmittel gehörten nicht zu den ausleihbaren Beständen. Der Honigtopf sei jedenfalls nicht zurückgegeben worden.

A. A. Milnes Kinderbuch „Winnie-the-Pooh“ erschien am 14. Oktober 1926. Genau 100 Jahre später stattete der Schwarzbär der Bibliothek seinen ungewöhnlichen Besuch ab.