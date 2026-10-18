Künstliche Intelligenz beschäftigt die Menschen in Osttirol

Über 120 Interessierte beteiligten sich in Lienz an einem Diskussionsabend über Chancen und Verantwortung, die die Technologie mit sich bringt.

Künstliche Intelligenz oder doch noch wir Menschen? „Wer entscheidet morgen? KI zwischen Innovation und Verantwortung“, lautete der Titel einer Veranstaltung der ARGE „Vordenken für Osttirol“ und des MCI | The Entrepreneurial School® – Campus Lienz, die das Thema aus technologischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ethischer Perspektive betrachtete. Mehr als 120 Interessierte zeigten, wie sehr KI die Menschen in Osttirol beschäftigt.

Es ging um technologische Möglichkeiten, Fragen zu Arbeit, Datenschutz, Verantwortung und das zukünftige Verhältnis zwischen Mensch und KI. KI-Stratege und Bestseller-Autor Markus Kirchmair machte deutlich, dass KI längst über einzelne Tools hinausgeht. Die Entwicklung führe zunehmend vom einfachen Prompten hin zum Delegieren ganzer Aufgaben an KI-Agenten. Der Mensch definiere dabei Ziele, Regeln und Grenzen und müsse die Ergebnisse weiterhin kontrollieren und verantworten. Je stärker KI-Systeme selbstständig Aufgaben übernehmen, desto wichtiger werden Datenschutz, Zugriffsrechte, Kontrollmechanismen und klare Verantwortlichkeiten. „Der Weg vom Prompten hin zum Führen der KI verlangt Fähigkeiten, die näher an klassischer Mitarbeiterführung liegen als an Computer-Skills.“

Die Verantwortung trägt der Mensch

In der Diskussion brachten Kirchmair, Barbara Klammer, Robert Weitlaner und Bernd Haidacher unterschiedliche Perspektiven ein. Etwa aus dem Finanzbereich, wo KI bei Risikoanalysen oder Datenaufbereitung unterstützt. Klammer: „KI hilft uns, Risiken schneller und besser zu verstehen. Die Entscheidung – und damit die Verantwortung – bleibt jedoch bei uns.“ Weitlaner zeigte, wo KI in den Bereichen Innovation und Industrie sinnvoll eingesetzt wird. Haidacher thematisierte Fragen zu Datenschutz, Bildung und einem bewussten Umgang mit der Technologie: „Je mehr die KI über mich weiß, desto genauer kann sie für mich entscheiden. Dieses digitale Alter Ego und die Daten dahinter müssen uns bewusst sein.“

© Arge Vordenken Für Osttirol / Maximilian Ortner Viele Besucher hörten mit Interesse zu und nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen

Auch das Publikum brachte sich mit Fragen rund um die zukünftige Arbeitswelt, Datenschutz, Transparenz, Verantwortung und die Frage, wie viel Denk- und Entscheidungsarbeit Menschen künftig an KI abgeben sollten, ein. „KI ist gekommen, um zu bleiben. Ihre Entwicklung können wir nicht steuern, nur unseren Umgang damit. Im Rahmen von Vordenken für Osttirol wollen wir dazu beitragen, dass wir diesem Thema in der Region offen, reflektiert und kompetent begegnen können“, sagte Barbara Hassler, Geschäftsführerin der INNOS GmbH.