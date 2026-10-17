Mindestens 10 Tote bei Brand in Hotelanlage in Bangladesch

Bei einem Brand in einer Hotelanlage in Bangladesch sind mindestens zehn Touristen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein fünfjähriger Bub, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Bisher hätten nicht alle Toten identifiziert werden können. Sechs Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Das Feuer sei am Samstagmorgen in einem Strandresort im südöstlichen Bezirk Cox's Bazar ausgebrochen, teilte ein Feuerwehrmitarbeiter mit. Die Löscharbeiten hätten fast zwei Stunden gedauert. Das Feuer habe die gesamte Anlage zerstört, hieß es.

Die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der zuständigen Behörde für Feuer und Zivilschutz waren die Brandschutzvorkehrungen des Hotels mangelhaft. Zudem sei die Anlage ohne Baugenehmigung errichtet worden. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden.

Der Bezirk Cox's Bazar ist wegen seines langen Sandstrands am Golf von Bengalen ein beliebtes Reiseziel und wird jährlich von mehr als drei Millionen Menschen besucht. Dabei handelt es sich laut dem statistischen Amt von Bangladesch überwiegend um inländische Touristen.