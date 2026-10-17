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Quadunfall in Oststeiermark: Mann wurde ins Krankenhaus geflogen
Am Samstag verunglückte ein Mann in Neudau-Neudauberg auf der L411 mit seinem Quad. Per Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus gebracht.
Auf der L411 auf Höhe des Modellflugplatzes in Neudau-Neudauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kam es am Samstag zu einem Unfall. Ein Mann verunglückte aus Eigenverschulden mit seinem Quad, er musste ins Krankenhaus geflogen werden. Nähere Infos folgen.