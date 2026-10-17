Quadunfall in Oststeiermark: Mann wurde ins Krankenhaus geflogen

Am Samstag verunglückte ein Mann in Neudau-Neudauberg auf der L411 mit seinem Quad. Per Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus gebracht.

© IMAGO / Daniel Scharinger Nach einem Unfall mit einem Quad musste ein Mann ins Krankenhaus geflogen werden