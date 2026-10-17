Hirscher lässt den Saisonstart in Sölden aus

Der Zeitabstand zur Spitze sei noch zu groß.

Marcel Hirscher (37) wird beim Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden nicht am Start stehen. Die sportliche Entwicklung verlaufe positiv, allerdings fehlen noch die notwendigen Trainingsumfänge, teilte das Umfeld des achtfachen Gesamtweltcupsiegers mit. Beim Training auf dem Söldener Rennhang seien die Zeitabstände zur Spitze noch zu groß gewesen, um angesichts des reduzierten Wildcard-Kontingents auf vier Stück pro Disziplin bereits jetzt einen Start in Erwägung zu ziehen, hieß es.

Hirscher hatte nach seinem Wechsel vom österreichischen zum niederländischen Verband 2024/25 per Wildcard mit Nummern nach 30 drei Rennen bestritten, bevor er wegen eines Kreuzbandrisses außer Gefecht war. Der Weltverband FIS hat nun eine neue Regelung festgelegt.