E-Scooter mit Auto zusammengestoßen: 12-Jähriger in Wien schwer verletzt

Der Bub krachte am Freitagmorgen in Wien-Donaustadt mit einem Auto zusammen und erlitt eine Oberschenkelfraktur. Erst am Mittwoch war ein Jugendlicher nach einem E-Scooter-Unfall gestorben.

Ein erst zwölf Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist in Wien bei einem Verkehrsunfall im Frühverkehr schwer verletzt worden. Der Bub krachte Freitagmorgen in der Langobardenstraße im Bezirk Donaustadt mit einem Auto zusammen. Dabei wurde er von seinem Gefährt geschleudert und erlitt eine Oberschenkelfraktur, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Berufsrettung Wien versorgte das Unfallopfer noch vor Ort, bevor es in ein Spital geliefert wurde.

Der Lenker des Pkw und sein jugendlicher Mitfahrer blieben unverletzt. Der genaue Unfallhergang wird aktuell noch eruiert, das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Erhebungen am Unfallort übernommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der zwölf Jahre alte Bursch auf einem Radfahrstreifen unterwegs gewesen und direkt in das bereits rechts abbiegende Auto gekracht sein. Ob der Schüler zu schnell unterwegs oder abgelenkt war, war vorerst unklar.

Ein 14-Jähriger, der am Dienstagnachmittag bei einem anderen Unfall in Wien-Liesing mit seinem E-Scooter lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Mittwoch im Spital seinen Verletzungen erlegen. Der Jugendliche dürfte mit seinem Fahrzeug mit einem Lkw kollidiert sein, hieß es von der Polizei.

Weiterer Unfall in Tirol: E-Scooter hatte keine Beleuchtung

Ein weiterer E-Scooter-Unfall hatte sich am frühen Mittwochabend in Kufstein in Tirol ereignet. Ein 90-jähriger Fußgänger ist dabei schwer am Bein verletzt worden. Der E-Scooter-Lenker war dem Senior ohne Beleuchtung am Gehsteig entgegengekommen und so knapp an dessen rechter Körperseite vorbeigefahren, dass der Mann durch das Fahrmanöver erschrak und stürzte. Der Unbekannte fuhr daraufhin einfach weiter, berichtete die Polizei am Samstag.

Ein junges Paar fand den 90-Jährigen schließlich am Boden liegend vor und half ihm. Der Österreicher erlitt außer der Verletzung am Bein auch mehrere Schürfwunden. Die Polizei Kufstein bat etwaige Zeugen sowie das Paar, sich zu melden.